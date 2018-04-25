default image
COVID-19: в США ввели чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
Wizz Air временно останавливает рейсы в Норвегию

Подробнее...
default image
В борьбе с коронавирусом власти Норвегии прибегли к самым масштабным мерам

Подробнее...
default image
ВОЗ: Европа теперь - эпицентр пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

Подробнее...
default image
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61

Подробнее...
default image
С 16 марта Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

Подробнее...
default image
Начинается регистрация литовцев, которые не могут выехать из стран особого риска

Подробнее...
default image
Украина закрывает границы

Подробнее...
default image
В Литве более 37 тыс. домохозяйств остаются без электричества

Подробнее...
default image
В Эстонии подтверждены 79 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Пронесшийся над Литвой сильный ветер унес одну жизнь, 13 автомобилей повреждены

Подробнее...
default image
Число больных коронавирусом в Беларуси выросло почти вдвое, с 12 до 21 человека

Подробнее...
default image
В Литве число зараженных коронавирусом возросло до 6

Подробнее...
default image
В Испании ликвидирована сеть, торговавшая женщинами

Подробнее...
default image
Цены на газ снижала теплая зима и коронавирус

Подробнее...
default image
Во время президентских выборов проверялось окружение всех кандидатов

Подробнее...
default image
В Польше оборудуют 19 инфекционных больниц

Подробнее...
default image
В Эстонии правительство отложило начало приема круизных судов до 1 мая

Подробнее...
default image
Ж. Маурицас: вероятность рецессии растёт с каждым днём

Подробнее...
TOP,Новости,Сегодня в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61

Фото VilniusAirportOfficial /facebook.com

Министерство здравоохранения Польши сообщило о семи новых случаях заражения коронавирусом: в Подкарпатском, Люблинском, Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах, сообщает Польское радио.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Ведомство сообщило в Twitter, что «подтвержденные результаты касаются двух человек в Подкарпатском воеводстве (Лежайск), одного человека из Люблинского воеводства (Люблин), одного человека из Нижнесилезского воеводства (Вроцлав) и трех человек из Лодзинского воеводства (Лодзь)». Новые случаи заражения были подтверждены также в Варшаве и два — в Западно-Поморском воеводстве.

Это означает, что на данный момент в Польше зарегистрирован 61 случай заражения, один человек скончался.

реклама

Тем временем заместитель министра развития Польши Войцех Мурдзек заявил, что в стране достаточно продовольствия, правительство не планирует закрывать магазины.

«Магазины открываются каждое утро, полки заставлены товарами. Однако позже распространившийся в обществе страх заставляет людей раскупать продукты. Это совершенно необоснованно. Конечно, мы не планируем закрывать магазины. В четверг, 12 марта, в Министерстве развития присутствовали представители нескольких секторов экономики, которые отвечают за поставку товаров в магазины. Эта встреча должна была дать понять людям, что информация о закрытии магазинов – это фейки. Нас не ожидает продовольственный дефицит», — сказал заместитель министра.

Власти призывают людей читать новости на официальных правительственных сайтах, а не полагаться на сообщения из непроверенных источников.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600