В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61

Министерство здравоохранения Польши сообщило о семи новых случаях заражения коронавирусом: в Подкарпатском, Люблинском, Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах, сообщает Польское радио.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Ведомство сообщило в Twitter, что «подтвержденные результаты касаются двух человек в Подкарпатском воеводстве (Лежайск), одного человека из Люблинского воеводства (Люблин), одного человека из Нижнесилезского воеводства (Вроцлав) и трех человек из Лодзинского воеводства (Лодзь)». Новые случаи заражения были подтверждены также в Варшаве и два — в Западно-Поморском воеводстве.

Это означает, что на данный момент в Польше зарегистрирован 61 случай заражения, один человек скончался.