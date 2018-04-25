В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61

Министерство здравоохранения Польши сообщило о семи новых случаях заражения коронавирусом: в Подкарпатском, Люблинском, Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах, сообщает Польское радио.
Министерство здравоохранения Польши сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом.
Ведомство сообщило в Twitter, что «подтвержденные результаты касаются двух человек в Подкарпатском воеводстве (Лежайск), одного человека из Люблинского воеводства (Люблин), одного человека из Нижнесилезского воеводства (Вроцлав) и трех человек из Лодзинского воеводства (Лодзь)». Новые случаи заражения были подтверждены также в Варшаве и два — в Западно-Поморском воеводстве.
Это означает, что на данный момент в Польше зарегистрирован 61 случай заражения, один человек скончался.
Тем временем заместитель министра развития Польши Войцех Мурдзек заявил, что в стране достаточно продовольствия, правительство не планирует закрывать магазины.
«Магазины открываются каждое утро, полки заставлены товарами. Однако позже распространившийся в обществе страх заставляет людей раскупать продукты. Это совершенно необоснованно. Конечно, мы не планируем закрывать магазины. В четверг, 12 марта, в Министерстве развития присутствовали представители нескольких секторов экономики, которые отвечают за поставку товаров в магазины. Эта встреча должна была дать понять людям, что информация о закрытии магазинов – это фейки. Нас не ожидает продовольственный дефицит», — сказал заместитель министра.
Власти призывают людей читать новости на официальных правительственных сайтах, а не полагаться на сообщения из непроверенных источников.
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