В Польше – демографическая катастрофа

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Именно так назвали ситуацию с уровнем рождаемости в стране в прошлом году специалисты GUS (Центральное управление статистики). В прошлом году в Польше родилось 375 000 детей и 410 тысяч граждан страны умерло.Это означает, что уровень рождаемости был не только отрицательным, но и самым низким со времен Второй мировой войны.

По предварительным данным Центрального статистического управления Польши, население страны сократилось в прошлом году на 28 тысяч человек и составило 38,38 млн человек.

Для сравнения, в 1950-х годах на Висле рождалось более 700 000 детей ежегодно. Наименьшее количество детей родилось в Польше в 2003 году — всего 351 100 человек. В прошлом году этот показатель также приблизился к критической отметке.

«Изменения во взглядах и жизненных приоритетах молодых людей, наблюдаемые с начала политической трансформации (достижение определенного уровня образования и экономической стабильности), привели к изменению возраста создания семьи», — отмечает Центральное статистическое управление Польши. В прошлом году средний возраст женщин, родивших ребенка, составлял 30 лет (по сравнению с 26 годами в 1990 и 2000 годах).