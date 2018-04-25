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В Польше – демографическая катастрофа

  • Фото pixabay.com

Именно так назвали ситуацию с уровнем рождаемости в стране в прошлом году специалисты GUS (Центральное управление статистики). В прошлом году в Польше родилось 375 000 детей и 410 тысяч граждан страны умерло.Это означает, что уровень рождаемости был не только отрицательным, но и самым низким со времен Второй мировой войны.

По предварительным данным Центрального статистического управления Польши, население страны сократилось в прошлом году на 28 тысяч человек и составило 38,38 млн человек.

Для сравнения, в 1950-х годах на Висле рождалось более 700 000 детей ежегодно. Наименьшее количество детей родилось в Польше в 2003 году — всего 351 100 человек. В прошлом году этот показатель также приблизился к критической отметке.

«Изменения во взглядах и жизненных приоритетах молодых людей, наблюдаемые с начала политической трансформации (достижение определенного уровня образования и экономической стабильности), привели к изменению возраста создания семьи», — отмечает Центральное статистическое управление Польши. В прошлом году средний возраст женщин, родивших ребенка, составлял 30 лет (по сравнению с 26 годами в 1990 и 2000 годах).

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Для поддержания польских семей с детьми правительство страны ввело программу «Семья+500». Однако это не смогло в корне изменить ситуацию. И хотя дополнительное пособие в размере 500 злотых на ребенка может побудить некоторых попробовать себя в роли родителей,  в целом, по мнению экспертов, тенденция не изменится и число женщин детородного возраста уменьшается. Более того, по прогнозу ООН в 2100 году в Польше будет проживать не менее 23 млн граждан, а при самом худшем прогнозе – и того менее: около 15 млн человек.

Конечно, к таким прогнозам следует подходить очень осторожно: статистики могут недооценивать влияние эмиграции, и фактический коэффициент рождаемости в итоге может быть выше. К тому же правительство страны постоянно разрабатывает и улучшает социальные программы для тех семей, где есть дети, что также может вполне положительно повлиять на уровень рождаемости в Польше.

024.by

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