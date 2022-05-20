В Польше готовы строить постоянные базы НАТО — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений. Об этом он сказал 19 мая во время выступления на конференции Strategic Ark в Варшаве.

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — отметил Моравецкий.