В Польше готовы строить постоянные базы НАТО — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений. Об этом он сказал 19 мая во время выступления на конференции Strategic Ark в Варшаве.
«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — отметил Моравецкий.
По его словам, Польша опасается территориальных претензий РФ.
«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — заявил премьер-министр Польши.
Напомним, страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен нарастить военное присутствие в Балтийском регионе.korrespondent.net