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В Польше готовы строить постоянные базы НАТО — Моравецкий

Nuotrauka Vyriausybė/ facebook.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова строить постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений. Об этом он сказал 19 мая во время выступления на конференции Strategic Ark в Варшаве.

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — отметил Моравецкий.

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По его словам, Польша опасается территориальных претензий РФ.

«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — заявил премьер-министр Польши.

Напомним, страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен нарастить военное присутствие в Балтийском регионе.

korrespondent.net

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