В Польше готовятся ослаблять карантинные ограничения

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. При этом в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.

Уже со следующей недели будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.

Также правительство вскоре объявит подробный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.

Напомним, что ранее в ВОЗ назвали сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. Заболевание коронавирусом все чаще фиксируют среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

Также сообщалось, что ВОЗ продлила мировой режим ЧС из-за пандемии. Заболеваемость коронавирусом в мире растет уже восемь недель подряд — за последнюю неделю заболели более 5 млн человек.