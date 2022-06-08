TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Польше изменят правила для беженцев

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В Польше украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых в день (275 грн) на питание. Эти деньги оставят для тех поляков, которые принимают в своих домах украинцев. Кроме того, изменятся и правила при трудоустройстве. Об этом сообщили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal, пишет Обозреватель.

Также чиновники намерены внести изменения по трудоустройству в специальном законе о временной охране беженцев из Украины. Сейчас работодателю достаточно уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента принятия на работу такого лица. Согласно предложениям правительства, теперь такое сообщение должно содержать данные о рабочем времени иностранца и размере оплаты труда, которые работодатель будет обязан соблюдать.

реклама

Представители польского правительства уверены, что украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, смогут адаптироваться после четырех месяцев всесторонней поддержки правительства и стать более независимыми.

По данным экспертов агентства Gremi Personal, несмотря на то, что мужчины более желательны на рынке труда, количество предложений для украинских женщин также выше, чем в марте и апреле.

Около 7 миллионов граждан Украины с начала полномасштабной войны выехали за границу – преимущественно в страны ЕС. Эксперты считают, что многие украинские беженцы останутся жить в Европе и после окончания войны. 

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.