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В Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч человек, скончалось более 150

Фото из открытых источников

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, в стране отмечено 5205 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. Скончалось 159 человек, передает Польское радио.

Главный санитарный инспектор Польши Ян Боднар отметил, что, согласно научным данным, курение повышает риск развития COVID-19 даже в 14 раз.

Благотворительная организация Caritas Polska собрала 20 миллионов злотых (4, 35 млн евро) для пожилых людей и медицинского персонала. Добровольцы Caritas Polska каждый день доставляют продовольственные посылки тысячам нуждающимся, бездомным и больным людям по всей Польше. Caritas Polska покупает также респираторы и самое необходимое оборудование для польских больниц.

Право на пособие по болезни предоставляется не только лицу, помещенному в карантин после возвращения из-за границы, но и его сожителям, — напомнили в Управлении социального страхования Польши. Для этого лицо, возвращающееся из-за границы, должно предоставить данные о проживающих с ним людях в Государственную санитарную инспекцию.

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