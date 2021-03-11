В Польше коронавирус будут выявлять при помощи собак

Сообщается, что в Польше нарастает третья волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток Минздрав страны сообщил о 9 270 выздоровевших, 282 летальных исходах и 9 954 новых случая заражения. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 811 036 человек, умерли 45 599.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 18,1 тыс., 1 837 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 245 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 27,1 тыс. коек для ковидных больных и 2,6 тыс. аппаратов ИВЛ.