В Польше коронавирусом инфицированы 6356 человек, 208 умерли

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 6356 после того, как Министерство здравоохранения сообщило о 268 новых случаях. В ведомстве также сообщили, что умерли еще 13 человек. Всего 208 человек скончались от вируса нового типа.

Новые подтвержденные случаи были зарегистрированы в Мазовецком (128), Великопольском (48), Лодзинском (29), Силезском (18), Малопольском (16), Опольском (11), Подкарпатском (6), Подляском (3), Западно-Поморском (3), Нижнесилезском (3), Любушском (2), Люблинском воеводствах (1), передает Польское радио.

Смертельные случаи касаются 13 человек – восьми мужчин и пяти женщин. Скончавшимся было от 65 до 94 лет. Как отметили в ведомстве, у всех были сопутствующие заболевания.

Как следует из данных Минздрава, по состоянию на 10 апреля, в связи с коронавирусом в больницах пребывают 2426 человек, более 166 тыс. находится на карантине, и на сегодняшний день 375 пациентов выздоровело. Согласно данным, приведенным утром в субботу, 11 апреля, 31 тыс. 370 человек находятся под санитарно-эпидемиологическим наблюдением.