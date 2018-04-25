В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

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В рамках программы «Профилактика 40+» врачи должны оценивать факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний, направляя людей старше 40 лет на проведение обследований.

Министерство здравоохранения Польши представило детали программы «Профилактика 40+», сообщает Польское радио. В ее рамках врачи должны оценивать факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний, направляя людей старше 40 лет на проведение обследований.

«До сих пор в Польше никогда не было профилактических обследований, проводимых в таких масштабах. Вводя пакет обследований «40+», мы стремимся обнаруживать болезни цивилизации на ранних стадиях – диагностировать их, когда они еще не привели к каким-либо тревожным симптомам», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Польши Януш Цешиньский.

Программу полностью профинансирует Национальный фонд здравоохранения Польши. Сметная стоимость составляет около 1,8 миллиарда злотых, приблизительно 420 миллионов евро, в течение пяти лет, причем расходы зависят от количества людей, которым будет необходимо пройти расширеное обследование.