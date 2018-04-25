default image
Евросоюз намерен сокращать выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

Подробнее...
default image
В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

Подробнее...
default image
Премьер:Д. Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок

Подробнее...
default image
Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Подробнее...
default image
В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

Подробнее...
default image
Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

Подробнее...
default image
Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

Подробнее...
default image
Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Подробнее...
default image
Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Подробнее...
default image
Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Еще семь зараженных коронавирусом в Ирландии

Подробнее...
default image
Подписано обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями

Подробнее...
default image
США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Подробнее...
default image
В Польше госпитализированы 65 человек с подозрением на коронавирус

Подробнее...
default image
В Египте вводят новый тип туристической визы

Подробнее...
default image
Литовцы потеряли деньги, инвестируя через кипрскую компанию Royal Forex LTD

Подробнее...
default image
Угроза коронавируса в Украине: карантин в школах и запрет массовых мероприятий

Подробнее...
default image
Присужденный Литве кредитный рейтинг A+ Минфин называет историческим завоеванием

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

Фото pixabay.com

В рамках программы «Профилактика 40+» врачи должны оценивать факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний, направляя людей старше 40 лет на проведение обследований.

Министерство здравоохранения Польши представило детали программы «Профилактика 40+», сообщает Польское радио. В ее рамках врачи должны оценивать факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний, направляя людей старше 40 лет на проведение обследований.

«До сих пор в Польше никогда не было профилактических обследований, проводимых в таких масштабах. Вводя пакет обследований «40+», мы стремимся обнаруживать болезни цивилизации на ранних стадиях – диагностировать их, когда они еще не привели к каким-либо тревожным симптомам», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Польши Януш Цешиньский.

Программу полностью профинансирует Национальный фонд здравоохранения Польши. Сметная стоимость составляет около 1,8 миллиарда злотых, приблизительно 420 миллионов евро, в течение пяти лет, причем расходы зависят от количества людей, которым будет необходимо пройти расширеное обследование.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600