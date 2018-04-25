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В Польше малым предпринимателям могут снизить взносы в Фонд соцстрахования

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В Польше малым предпринимателям могут снизить взносы в Фонд соцстрахования

Фото pixabay.com

Правительство одобрило законопроект о расширении так называемого малого ZUS. Он предполагает послабления для малых предприятий, сообщает Польское радио.

Правительство одобрило законопроект о расширении так называемого малого ZUS. Он предполагает послабления для малых предприятий: снижение и корреляцию размера взносов в Фонд социального страхования (ZUS) и их доходов за предыдущий год. Речь идет о компаниях, чья прибыль не превышает 6 тысяч злотых, около 1400 евро, а доход — 10 тысяч злотых в месяц, около 2325 евро.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что бенефициары новых положений закона смогут сэкономить несколько сотен злотых.

«Этот закон станет решением для малых предпринимателей, которые начинают свою деятельность, но также и для тех, которые уже ведут предпринимательскую деятельность, и их доход или прибыль низкие, поэтому они хотят в течение определенного времени платить меньшие взносы Фонд социального страхования. Это решение поможет расправить крылья микропредпринимателям и более крупным бизнесменам. По нашим оценкам, им удастся сэкономить около 500 злотых, более 115 евро», — сказал глава правительства.

Министр развития Польши Ядвига Эмилевич обратилась к парламентариям с просьбой как можно скорее утвердить данный законопроект. Правительство хочет, чтобы новые положения закона вступили в силу уже с начала 2020 года.

«Мы призываем всех парламентариев к тому, чтобы они немедленно принялись за работу над этим законопроектом, чтобы польские малые и средние предприниматели получили замечательный подарок под елку», — сказала министр.

Чтобы воспользоваться данной льготой в следующем году, нужно будет подтвердить, что в 2019 году доход предприятия не превысил 120 тысяч злотых, около 28 тысяч евро. Правительство предполагает, что новыми положениями закона смогут воспользоваться около 320 тысяч малых предпринимателей.

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