В Польше началась пятая волна эпидемии коронавируса

В Польше началась пятая волна COVID-19. Об этом сообщает PAP в понедельник, 17 января.
В частности, значительный рост количества заражений наблюдается на востоке страны, хотя страна и дальше продолжает бороться с четвертой волной заболевания.
«Мы прогнозируем, что пик инфекции придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 000 случаев в день», — сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
Наибольшее количество заболеваний, которое было зафиксировано в Польше с начала пандемии — составляет 35 251.
По словам Недзельского, уже во вторник количество ежедневных случаев превысит 20 тысяч.
Напомним, что ранее в ВОЗ рассказали, когда COVID станет эндемичным. В мире есть страны, где уровень вакцинации от коронавируса охватывает лишь один процент от всего населения.korrespondent.net