В Польше началась пятая волна эпидемии коронавируса

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В Польше началась пятая волна COVID-19. Об этом сообщает PAP в понедельник, 17 января.

В частности, значительный рост количества заражений наблюдается на востоке страны, хотя страна и дальше продолжает бороться с четвертой волной заболевания.

«Мы прогнозируем, что пик инфекции придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 000 случаев в день», — сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Наибольшее количество заболеваний, которое было зафиксировано в Польше с начала пандемии — составляет 35 251.

По словам Недзельского, уже во вторник количество ежедневных случаев превысит 20 тысяч.

Напомним, что ранее в ВОЗ рассказали, когда COVID станет эндемичным. В мире есть страны, где уровень вакцинации от коронавируса охватывает лишь один процент от всего населения.