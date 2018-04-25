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В Польше начались массовые протесты

Photo by Iga Lubczańska on Foter.com / CC BY

В Польше не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. 

Активисты-правозащитницы, разгневанные ужесточением и без того ограничивающего польского закона об абортах, в воскресенье устроили протесты в церквях, сорвав мессы и столкнувшись с обвинениями в «варварском» поведении.

В Польше крупные протесты также вспыхнули в больших и малых городах по всей стране, в том числе в Варшаве, Гданьске и Познани. В городе Катовице напряженность была высокой. Полиция применила слезоточивый газ и вступила в драку с протестующими.

Действия, предпринятые в воскресенье, последовали за решением Конституционного суда Польши, вынесенного в четверг, который объявил прерывание беременности у плода с врожденными пороками неконституционным. В Польше уже действует один из самых строгих европейских законов об абортах, и это постановление приведет к почти полному запрету на прерывание беременности.

Сцены разгневанных молодых женщин, входящих в церкви и противостоящих священникам, сигнализируют о драматических исторических изменениях в Польше, где Римско-католическая церковь на протяжении веков почиталась как высший авторитет и где подобные события были бы немыслимы еще совсем недавно. В одной из варшавских церквей возле алтаря стояла молодая женщина с табличкой: «Помолимся за право на аборт».

Протестующие также раскрашивают стены церквей лозунгами и наносили баллончиками номером телефона организации, помогающих женщинам сделать аборт за границей.

26 октября акции охватили, по словам организаторов из числа защитников прав женщин, около 150 польских городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. Польские СМИ сообщают о том, что многие участники акций держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку. Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с другими демонстрантами — чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ.

Протестующие пообещали провести больше акций на этой неделе, включая общенациональную забастовку женщин в среду и уличные протесты в пятницу.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день — в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

«Решение Конституционного суда означает тотальный запрет на аборты, потому что 98% легальных абортов в Польше проводится из-за пороков развития плода», — заявила глава польской неправительственной организации «Федерация женщин и планирования семьи» Кристина Кацпура.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи местной католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше — одно из самых жестких. Прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

024.by

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