В Польше начало работу передовое командование Корпуса сухопутных сил США

Фото twitter.com/MON_GOV_PL

В городе Познань на западе Польши официально начало свою деятельность командование пятого Корпуса сухопутных сил США, сообщает Польское радио.

Отмечается, что оно будет единственной структурой такого ранга на территории всей Европы. Его основной задачей будет координация действий и надзор за сухопутными силами Соединенных Штатов, планирования и синхронизация сотрудничества американских войск с войсками стран-членов НАТО.

В командовании в будет служить более 200 американских военнослужащих во главе с дивизионным генералом.