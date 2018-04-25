В Польше начало работу передовое командование Корпуса сухопутных сил США

В городе Познань на западе Польши официально начало свою деятельность командование пятого Корпуса сухопутных сил США, сообщает Польское радио.
Отмечается, что оно будет единственной структурой такого ранга на территории всей Европы. Его основной задачей будет координация действий и надзор за сухопутными силами Соединенных Штатов, планирования и синхронизация сотрудничества американских войск с войсками стран-членов НАТО.
В командовании в будет служить более 200 американских военнослужащих во главе с дивизионным генералом.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в комментарции журнаоистам заявил, что присутствие передового командования в Польше является гарантией отпугивания потенциального агрессора.
Напомним, в августе Польша и США подписали военное соглашение, которое позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек.
Ранее Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше.korrespondent.net