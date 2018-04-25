В Польше начался 2-й этап смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией

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В Польше начался второй этап смягчения ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Так, с сегодняшнего дня, 4 мая, открываются торговые центры, отели и некоторые культурные учреждения.

Руководство по функционированию этих объектов было подготовлено Министерством развития в консультации с Главной санитарной инспекцией,сообщает Польское радио.

Так, в торговых центрах сможет прибывать ограниченное количество посетителях – 1 человек на 15 квадратных метров. В зданиях торговых центров останутся недоступными фитнес-клубы и зоны отдыха, а еду в предприятиях общепита можно будет заказывать только на вынос. В рамках второго этапа также снимается запрет на торговлю в выходные в строительных супермаркетах.

Отели и посуточная аренда станут доступными при условии соблюдения собственниками специальных правил безопасности. В отелях останутся недоступными рестораны (питание будет доступно только в номерах), зоны отдыха, тренажерные залы, бассейны и спа-салоны.

С сегодняшнего дня могут также открываться библиотеки, архивы и музеи при условии предварительной консультации с санэпидемслужбой. Ослабление ограничений также коснулось работы центров терапевтической реабилитации за исключением массажных салонов.

Напомним, в общей сложности правительство представило четыре этапа снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Первый из них был введен 20 апреля, в частности, открытие зеленых зон. Решение о введении каждого из этапов принимается на основании текущей эпидемиологической ситуации. Предполагается, что в рамках третьего этапа возобновится работа предприятий общепита, а также салонов красоты.