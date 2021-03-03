В Польше новый всплеск заболеваемости COVID-19

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В Польше за сутки выявили 15 698 новых заражений коронавирусом — это самый высокий показатель с 27 ноября. Об этом сообщает RMF24 в среду, 3 марта.

Данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любой неделю.