В Польше новый всплеск заболеваемости COVID-19

В Польше за сутки выявили 15 698 новых заражений коронавирусом — это самый высокий показатель с 27 ноября. Об этом сообщает RMF24 в среду, 3 марта.
Данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любой неделю.
В то же время последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду — уже 12 146, всего с 7 января, теперь — 15698.
При этом скончались за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 тысяч больных, из них 1583 — в реанимации.
Напомним, что ранее Польша изменила правила въезда в страну. Для пересечения границы нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Также сообщалось, что в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса зарегистрировали в Белостоке.korrespondent.net