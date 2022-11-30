В Польше нулевая ставка НДС на продукты питания будет продлена на следующий год

«В следующем году продукты питания по-прежнему будут освобождены от НДС», – заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Хенрик Ковальчик. Политик напомнил, что сохранение нулевого НДС на продукты питания будет соответствовать директивам Европейской комиссии:
«Европейская комиссия издала постановление об отмене льгот по НДС для различных продуктов, таких как топливо и удобрения. К счастью, для потребителей, мы можем сохранить нулевой НДС на продукты питания, мы продлеваем нулевую ставку на следующий год».
Нулевой НДС применяется к продуктам, ранее облагаемым налогом в размере 5%, в том числе, мясо, овощи, фрукты, каши и детское питание. После введения антиинфляционного щита ставки НДС на топливо были снижены до 8%, на электроэнергию и отопление – до 5 %, на продукты питания и удобрения – до 0%. Антиинфляционный щит в таком виде действует в Польше до конца этого года.
По требованию Еврокомиссии, нулевая ставка НДС в следующем году перестанет распространяться на природный газ, удобрения и топливо.polskieradio.pl