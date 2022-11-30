В Польше нулевая ставка НДС на продукты питания будет продлена на следующий год

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«В следующем году продукты питания по-прежнему будут освобождены от НДС», – заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Хенрик Ковальчик. Политик напомнил, что сохранение нулевого НДС на продукты питания будет соответствовать директивам Европейской комиссии:

«Европейская комиссия издала постановление об отмене льгот по НДС для различных продуктов, таких как топливо и удобрения. К счастью, для потребителей, мы можем сохранить нулевой НДС на продукты питания, мы продлеваем нулевую ставку на следующий год».