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В Польше оборудуют 19 инфекционных больниц

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

До 1160 евро штрафа заплатит лицо, которое нарушит режим карантина в Польше.

Число людей, зараженных коронавирусом в Польше, увеличилось до 51. 12 марта от вируса скончалась 57-летняя пациентка в познаньской больнице, сообщает Польское радио.

До 5000 злотых (около 1160 евро) штрафа может заплатить лицо, которое нарушит режим карантина, — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик после встречи 12 марта у премьер-министра Матеуша Моравецкого представителей парламентских клубов по проблеме распространения коронавируса.

Из почти тысячи проверок сотрудниками полиции лиц находящихся на карантине, только в нескольких случаях карантин не соблюдался.

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Глава правительства отметил, что и левые и правые силы действуют в согласии в отношении коронавируса.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский сообщил, что в стране будет проводиться больше тестов на наличие коронавируса. Он уточнил, что ранее высокий риск заражения был связан с контактом с человеком, возвращающимся из Китая или из Италии. Сейчас наиболее уязвимы те, кто имел контакт с инфицированным человеком, прибывшим в Польшу.

Также Лукаш Шумовский рассказал о работе по обеспечению каждого воеводства специализированными инфекционными больницами: «В Польше должны быть оборудованы 19 инфекционных больниц — как минимум по одной в каждом воеводстве. В этом госпитале должны быть госпитализированы больные коронавирусом, которые будут лечиться и от других болезней — например, от ушибов или переломов».

Из-за коронавируса с 16 по 31 марта 2020 года отменены слушания в Верховном суде Польши.

Из-за угрозы коронавируса власти Варшавы призывают горожан ограничить личные посещения учреждений.

В связи с угрозой распространения коронавируса отменяются многочисленные мероприятия. Варшавская архиепархия приняла меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19, отменив мероприятия для детей и молодежи, а также с Епархиальный день ​​молодежи, запланированный на 4 апреля в храме Божественного Провидения.

Не состоится национальное паломничество из Польши в Рим по случаю 100-летия со дня рождения святого папы римского Иоанна Павла II. Институт имени Фредерика Шопена — организатор конкурса имени Шопена — решил перенести 28-е по счету мероприятие, запланированное на апрель, на сентябрь 2020 года.

В связи с эпидемией коронавируса избирательный штаб кандидата в президенты Польши от Объединенных левых сил Роберта Бедроня прекратил сбор подписей за его кандидатуру. Глава избирательного штаба Томаш Треля сообщил в Сейме, что неизвестно, сколько подписей было собрано под кандидатурой Бедроня, но, безусловно, удалось превысить число, требуемое законом для регистрации кандидата.

Министр развития Ядвига Эмилевич призвала к рациональному поведению в магазинах и заявила, что нет никаких оснований опасаться, что магазины будут закрыты или в них не будет поставок. Она напомнила, что Польша является одним из крупнейших производителей продуктов питания в Европе.

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