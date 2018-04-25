В Польше отказываются от празднования Нового года

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Польский культурный центр в Калининграде сообщает, что власти ряда городов Польши отменили массовые празднования Нового года из-за коронавируса.

Так, речь идёт о таких городах, как Варшава, Познань, Ченстохова, Гданьск, Гдыня и т. д.

По мнению властей, массовые мероприятия способствуют распространению коронавируса и требуют больших финансовых затрат, в то время как из-за пандемии польская экономика понесла серьёзные потери.

По данным на 21 октября, всего в Польше с начала пандемии выявлено 192 539 инфицированных, погибли 3 721 пациент.