В Польше откроют недостроенный водный канал

«Благодаря перекопке Вислинской косы Польша получит водный путь, соединяющий Вислинский залив с Балтийским морем и независящий от России. Канал обеспечит безопасность и суверенитет Польши», — говорится в заявлении правительства.

Корабли получат доступ ко всем портам Вислинского залива и морскому порту в Эльблонге, а новые возможности для развития откроются для Эльблонга, Вармии и всей Восточной Польши.

При этом эксперты предупреждают, что открытие недостроенного водного пути представляет опасность для судов, которые будут его использовать. Организаторы церемонии открытия уже нашли капитана, который первым пересечет канал, это будет баржа Zodiak II.

Общая длина водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км. Канал и весь фарватер будут иметь глубину 5 м.

Углубленный канал заканчивается в 900 м от порта в Эльблонге. Это означает, что он может облегчить жизнь морякам, но никакое крупное судно не может просто войти в порт. Власти Варшавы утверждают, что ответственность за остаток инвестиций несет местное самоуправление.