В Польше подписан закон о поддержке украинских беженцев

Кроме того, украинские беженцы получают разрешение на работу и доступ к медицинской помощи. Они также получат единовременную финансовую помощь в 300 злотых на человека. Зарегистрированные как беженцы смогут получать помощь от властей воеводств и органов местного самоуправления.

«Это может быть, среди прочего, предоставление жилья или предоставление полного пансиона», — уточняется в документе.

Любое юридическое лицо или физическое лицо, ведущее домашнее хозяйство, которое будет обеспечивать жильем и питанием граждан Украины, спасающихся от войны, сможет получить пособие в течение максимум 60 дней.

Каждый гражданин Украины, легально проживающий в Польше, будет иметь гарантированный доступ к государственной системе здравоохранения на тех же условиях, что и граждане Польши.

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