В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян

В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы. Об этом сообщило радио RMF24 со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Недзельского.
Отмечается, что инфицированный находится на изоляции в лечебном заведении.
«У нас было около десяти предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня — это день, когда у нас первый случай», — заявил Недзельский во время пресс-конференции в Лодзинском медицинском университете.
Подробностей о пациенте и месте госпитализации он не привел.
Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.
Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.
Ранее в ВОЗ сообщили, что за пределами Африки зафиксировано более 1000 случаев заболевания.