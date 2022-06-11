В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян

«У нас было около десяти предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня — это день, когда у нас первый случай», — заявил Недзельский во время пресс-конференции в Лодзинском медицинском университете.

Подробностей о пациенте и месте госпитализации он не привел.

Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание, обычно втречающееся в западной и центральной Африке.

Случаи заражения уже были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.

Ранее в ВОЗ сообщили, что за пределами Африки зафиксировано более 1000 случаев заболевания.