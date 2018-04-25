В Польше подтверждены свыше 4,5 тыс. заражений, включая 111 летальных исходов

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Министерство здравоохранения Польши сообщило о 119 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. «Еще четверо пациентов скончались, у всех были сопутствующие заболевания», — сообщил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

«К этому времени подтверждены свыше 4,5 тыс. заражений и, к сожалению, 111 летальных исходов. Стоит, однако, подчеркнуть, что 192 человека завершили лечение, они здоровы. Как будет выглядеть ситуация в ближайшие дни – во многом зависит от нас, от того, как мы себя поведем, хотя бы на праздники. Все прогнозы указывают на то, что ситуация будет зависеть от того, насколько нам удастся ограничить наши контакты», — сказал представитель Минздрава.

На сегодняшний день в связи с эпидемией коронавируса в Польше госпитализировано 2476 человек. Свыше 148 тыс. человек находятся на карантине, еще более 36 тыс. – охвачены эпидемиологическим надзором, предает Польское радио.