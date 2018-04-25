В Польше построен самый большой в мире монстр-трак

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В Польше построили самый большой в мире монстр-трак. Его длина — более 10 метров. Базой стал японский внедорожник Nissan Titan, сообщает «МИР 24».

Автомобиль оснащен мощным бензиновым восьмицилиндровым V-образным двигателем, объем которого 5,6 л, а также дополнительным дизельным двигателем, который будет приводить в движение насосы, генераторы и систему поворота колес.

Конструктор добавил в машину холодильник, аппарат для приготовления напитков, консоль для диджея и множество мультимедийных элементов.