В Польше приняли закон, разрешающий задерживать на границе мигрантов

Фото Пограничная служба Польши

Парламент Польши принял закон, который разрешает задерживать нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих государственную границу государства. Закон был принят в четверг, 11 октября, и его должен подписать президент Анджей Дуда, сообщает CNN.

В документе появилась процедура, согласно которой лицу, пойманному на незаконном пересечении границы, может быть приказано покинуть территорию Польши на основании решения начальника местной пограничной службы. Приказ может быть обжалован командующему погранслужбы, но это не приостанавливает его исполнение.

Кроме того, закон позволяет начальнику Управления по делам иностранцев игнорировать заявление о предоставлении международной защиты иностранца, пойманного сразу после незаконного пересечения границы.

Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу. По мнению Варшавы и Брюсселя, это своего рода гибридная война, устроенная Минском из-за введенных против Беларуси санкций.

Тем временем правозащитники критикуют действия Польши относительно обращения с мигрантами на границе. Также был раскритикован и новый закон, который, по мнению правозащитных групп, направлен на легализацию притеснения мигрантов в нарушение обязательств Польши по международному праву.

Ранее МИД Польши заявил, что мигранты у границы с Беларусью не беженцы. Варшава не признает людей у границы беженцами и ни под каким предлогом не пустит их в страну.

А тем временем Беларусь обвинила Польшу в развязывании конфликта. Польша якобы хочет развязать конфликт и втянуть в него Европу, утверждают в Минобороны Беларуси.