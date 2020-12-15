В Польше прогнозируют еще одну волну COVID-19

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский рекомендовал правительству продлить до 17 января ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Польское радио».

Адам Недзельский считает, что третья волна эпидемии коронавируса в Польше вполне реальна, о чем он проинформировал президента и премьер-министра на заседании Бюро национальной безопасности. «Сейчас заболеваемость составляет в среднем около 10 тыс. в день. И если бы третья волна нас захлестнула, то это привело бы к огромным осложнениям в системе здравоохранения. Это тем более важно, что в феврале-марте наблюдается пик заболевания гриппом», — заявил министр.

Руководитель Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что встреча в Бюро национальной безопасности была последним этапом консультаций по Национальной программе вакцинации от коронавируса. 15 декабря документ будет принят Советом Министров.