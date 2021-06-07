В Польше прошла предупредительная забастовка медсестер и акушерок

Поводом для забастовки стал закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы некоторых категорий медицинских работников. По словам Кристины Пток, новый закон не гарантирует стабильных принципов повышения базовой заработной платы медсестер и акушерок, «несмотря на многочисленные сигналы от членов профсоюзной организации о серьезном ухудшении условий труда и оплаты, многомесячном стрессе, истощении и эмоциональном выгорании».

Кристина Пток отметила, что сегодняшняя забастовка предупредительная и продлится два часа. Запланированы также акции солидарности и демонстрации перед больницами в Варшаве, Белостоке, Кракове, Люблине, Лодзи, Ольштыне, Жешуве и других городах. Если власти не удовлетворят требования протестующих, «несколько сотен больниц готовы ко второй волне предупредительных забастовок».