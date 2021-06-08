В Польше пытаются организовать встречу Дуды с Байденом

В Польше опасаются, что Северный поток-2 окажется прецедентом, который будет определять способ обращения команды Байдена с Польшей и странами региона.

Отмечается, что лучшим способом снять беспокойство Польши была бы отдельная встреча Анджея Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров между руководителями США и России в Женеве.

Однако пока президент США договорился только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Поэтому польские попытки организовать встречу, которые длятся в течение многих недель, продолжаются.

Также в Польше пытаются договориться о встрече в столице Бельгии Збигнева Рау с Энтони Блинкеном. Тем более, что оба (как Байден и Дуда) примут участие еще в одном мероприятии в Брюсселе: саммите США-ЕС. Кроме того, в Варшаве делаются попытки провести польско-американские консультации на уровне заместителей руководителей министерства иностранных дел.