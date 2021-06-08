В Польше пытаются организовать встречу Дуды с Байденом

Польская администрация пытается организовать встречу президента Анджея Дуды с президентом США Джо Байденом перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Rzeczpospolita.
Издание со ссылкой на несколько независимых источников сообщает, что президент США не предупреждал Польшу или Украину до того, как 19 мая объявил, что больше не намерен блокировать строительство газопровода Северный поток-2. При этом возможностей для этого было немало, в частности, разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с его польским коллегой Збигневом Рау.
В Польше опасаются, что Северный поток-2 окажется прецедентом, который будет определять способ обращения команды Байдена с Польшей и странами региона.
Отмечается, что лучшим способом снять беспокойство Польши была бы отдельная встреча Анджея Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров между руководителями США и России в Женеве.
Однако пока президент США договорился только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Поэтому польские попытки организовать встречу, которые длятся в течение многих недель, продолжаются.
Также в Польше пытаются договориться о встрече в столице Бельгии Збигнева Рау с Энтони Блинкеном. Тем более, что оба (как Байден и Дуда) примут участие еще в одном мероприятии в Брюсселе: саммите США-ЕС. Кроме того, в Варшаве делаются попытки провести польско-американские консультации на уровне заместителей руководителей министерства иностранных дел.korrespondent.net