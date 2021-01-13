В Польше рассказали о первом тяжелом осложнении после прививки от коронавируса

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше. Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский, которого цитирует РИА «Новости», до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок.
«32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый», — заявил Недельский, не уточнив подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта. По его словам, в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.
Пострадавшие от побочных эффектов вакцинации в Польше смогут рассчитывать на компенсацию в размере от 10 тыс. до 100 тыс. злотых (более 22 тыс. евро). Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Глава Минздрава уточнил, что право на компенсацию будут иметь лица, которые из-за побочных эффектов были госпитализированы по меньшей мере 14 дней или же у кого вакцинация закончилась анафилактическим шоком.
Министр Адам Недзельский сообщил, что средства для пострадавших от вакцинации будут покрываться за счет нового Фонда компенсаций.
Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались «упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации». Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.
Вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря, в страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января. К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек.NEWSru.com.il