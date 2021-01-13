В Польше рассказали о первом тяжелом осложнении после прививки от коронавируса

Фото gov.pl/ Ministerstwo Zdrowia

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше. Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский, которого цитирует РИА «Новости», до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок.

«32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый», — заявил Недельский, не уточнив подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта. По его словам, в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.

Пострадавшие от побочных эффектов вакцинации в Польше смогут рассчитывать на компенсацию в размере от 10 тыс. до 100 тыс. злотых (более 22 тыс. евро). Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.