В Польше растет количество зараженных коронавирусом

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Министерство здравоохранения Польши сообщает, что общей сложности количество зараженных в стране на этот момент составило 1481 человек, 17 человек скончались, сообщает Польское радио.

Новые случаи заражения имеют место в Лодзинском, Малопольском, Силезском, Западнопоморском, Люблинском, Куявско-Поморском, Поморском, Великопольском, Любусском, Опольском и Подляском воеводствах.

В Польше обязывает запрет на собрания более двух человек (не касается семей). В ряде городов, в частности, в Сопоте, производится уличная дезинфекция.

Ограничение контактов и активности вне дома до минимума влияет на темп и характер развития эпидемии, — сказала в эфире Польского Радио профессор Ивона Парадовская-Станкевич из Национального института здравоохранения, государственный консультант по вопросам эпидемиологии. При этом вирусолог подчеркнула, что знания медиков о новом вирусе пополняются:

«На данном этапе наиболее эффективным кажется приостановление роста кривой эпидемии, что означает сокращение количества зараженных и больных».

По словам профессора Ивоны Парадовской-Станкевич, более плоская шкала графика случаев заражения приведет к большей продолжительности периода эпидемии, что, в свою очередь, может принести хорошие результаты в виде более легкого ее течения.