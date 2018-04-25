В Польше рекордное суточное число заражений коронавирусом

Фото BFL/Томаса Урбелениса

За минувшие сутки в Польше выявили наибольшее количество заражений коронавирусом с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, передает RMF24 в четверг, 30 июля.

Накануне в стране подтвердили еще 615 случаев коронавируса. Такой показатель побил предыдущий рекорд за 8 июня — 599 больных. После того в последнее самым «скачком» было 584 новых заражений в минувшую субботу, 25 июля.

Больше всего новых заражений приходится на Силезское и Малопольское воеводства — 160 и 133 соответственно (стоит отметить, что на Силезское воеводство приходится более трети всех случаев коронавируса в стране с начала эпидемии). Следующие по количеству случаев Мазовецкое (95), Лодзинское (67) и Подкарпатское воеводства (45), в остальных — менее 30.

При этом скончались за сутки 15 больных. Госпитализированы сейчас 1694 пациентов с коронавирусом, из них 63 — в реанимации.

Всего в Польше зарегистрировали 45 031 подтвержденных заражений коронавируса и 1709 смертей. 33 643 больных уже выздоровели.

Также сообщалось, что Польша продлила ограничения на полеты. Украина по-прежнему находится в разрешенном списке ольши. Однако в некоторые страны теперь летать запрещено.