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В Польше с 16 апреля вводится обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. По его словам, это поможет ограничить распространение коронавируса.

«Сегодня, когда количество инфицированных в Польше растет, в том числе бессимптомных, это поможет защитить не нас – кто будет носить маски, но остальных от нас. В связи с этим, со следующего четверга вводится обязательное ношение масок в общественном пространстве», — сказал министр, передает Польское радио.

Лукаш Шумовский также призвал поляков провести Пасху в узком семейном кругу, с людьми, которые живут под одной крышей.

По состоянию на утро 9 апреля в Польше подтверждены 5341 случай заражения коронавирусной инфекцией, включая 164 летальных исхода. К этому времени от недуга поправились 284 пациента.