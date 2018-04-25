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В Польше с 4 по 31 марта 2215 человек инфицированы коронавирусом

Nuotrauka www.pixabay.com

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, в стране с 4 по 31 марта было зарегистрировано 2215 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19, сообщает Польское радио.

Скончалось 32 человека. В настоящее время в связи с коронавирусом госпитализировано 1924 человека, 171 994 человек находится на карантине, а 50 804 под санитарно-эпидемиологическим надзором.

В мире отмечено почти 824 тыс. больных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19.

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