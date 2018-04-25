В Польше снижают налоги

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В официальном издании Польши «Dziennik Ustaw» опубликован закон, снижающий первую ставку подоходного налога с 18 до 17 процентов.

По оценкам правительства, закон послужит на пользу 25 миллионам поляков. Они будут платить более низкую ставку подоходного налога с 1 октября.

Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Марцин Хорала отметил: «Очередное снижение налога касается миллионов поляков, которые платят подоходный налог, в т.ч. малых предпринимателей, но прежде всего работников».

Марцин Хорала напомнил, что правительство Польши с 1 августа также отменило подоходный налог для лиц до 26 лет. Ранее был уменьшен подоходный налог для юрлиц с 19 до 15 процентов, а для малых и средних предприятий — до 9 процентов, что затронуло 90 процентов плательщиков этого налога.

Расчеты Министерства финансов показывают, что в этом году данные изменения обойдутся государственной казне примерно в 2 млрд 700 млн злотых (почти 628 млн евро).