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В Польше стартовала COVID-вакцинация бездомных

Photo by Tim Reckmann on Foter.com / CC BY

В Польше открылись первые центры вакцинации от коронавируса, в которых прививки будут делать гражданам страны без постоянного места жительства. Об этом сообщило Польское радио.

Так, один из первых польских городов, в которых началась такая акция, стал Лодзь. Здесь также заработал мобильный пункт вакцинации бездомных, не имеющих медицинского страхования.

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Для инъекций используют препарат американской компании Johnson&Johnson — Janssen. При этом прививки являются добровольными.

Как сообщается, желающие вакцинироваться могут сделать это также без наличия документа, подтверждающего личность.

korrespondent.net

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