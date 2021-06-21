В Польше стартовала COVID-вакцинация бездомных

В Польше открылись первые центры вакцинации от коронавируса, в которых прививки будут делать гражданам страны без постоянного места жительства. Об этом сообщило Польское радио.
Так, один из первых польских городов, в которых началась такая акция, стал Лодзь. Здесь также заработал мобильный пункт вакцинации бездомных, не имеющих медицинского страхования.
Для инъекций используют препарат американской компании Johnson&Johnson — Janssen. При этом прививки являются добровольными.
Как сообщается, желающие вакцинироваться могут сделать это также без наличия документа, подтверждающего личность.korrespondent.net