В Польше упростят трудоустройство иностранцев

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В Польше правительство разрабатывает документ по иммиграционной политике, облегчающий трудоустройство иностранцев. Об этом сообщает RMF24.

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», — отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», — сообщил министр.