В Польше вновь растет число заражений коронавирусом

За минувшие сутки от коронавируса в Польше скончались 196 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 1 596 673, из них 41 028 человек скончались.

Ранее глава Минздрава предупредил, что в случае роста числа инфекций правительство может принять решение о повторном ужесточении ограничений, которые недавно были ослаблены в связи с улучшением эпидемической ситуации в стране. Адам Недзельский, в частности, упомянул о событиях в Закопане в выходные дни, где туристы устраивали вечеринки на улицах, не заботясь о дистанции и забыв о масках. Министр назвал поведение туристов глупым и безответственным и отметил, что вопрос о восстановлении ограничений является открытым.