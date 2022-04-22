В Польше возобновили декоммунизацию

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В Польше в среду, 20 апреля, демонтировали три советских памятника, сообщает Институт национальной памяти Польши.

Так, были снесены памятники Красной армии в Седлеце, Гарнцарско и Мендзиблоце.

«Это несправедливость по отношению к жертвам, насилие над историей и исторической правдой, над порядочностью — ставить на пьедестал тех, кто поработил свободные, независимые государства, тех, кто причинял боль и страдания женщинам и детям. Те, кто сегодня становятся образцом для геноцидов 21 века», — заявил глава Института нацпамяти Кароль Навроцкий.

Отмечается, что в Польше до сих пор осталось около 60 советских памятников.