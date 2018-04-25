В Польше выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, подтвержден в Польше. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции, сообщает Польское радио в среду, 4 марта.

«Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше… Он чувствует себя хорошо», – отметил он.

По словам министра, заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура Любуского воеводства. Мужчина сам обратился к медикам, когда обнаружил у себя симптомы коронавируса.

«Мы действуем в соответствии с процедурами. Все, с кем заболевший контактировал, отправлены в карантин», – сказал Шумовский, подчеркнув, что сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся более 500 человек.