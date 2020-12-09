В Польше хотят запретить Коммунистическую партию

По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью».

Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию.

Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено.

Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.