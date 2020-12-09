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В Польше хотят запретить Коммунистическую партию

Фото facebook.com/Komunistyczna-Partia-Polski

Генеральный прокурор Польши обратился в Конституционный суд страны с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в стране. 

«Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Ее члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в «принудительной национализации и коллективизации», — подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры. 

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По данным следователей, в официальной программе партии утверждается, среди прочего, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов», «чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью». 

Помимо этого, польская Генпрокуратура подвергла критике тот факт, что КПП выражает восхищение политической системой Советского Союза, советскими руководителями и действиями Красной армии, а также не осуждает Катынскую трагедию. 

Как напомнили в польской Генпрокуратуре, согласно положениям 13 статьи Конституции Польши, существование политических партий и других организаций, использующих тоталитарные методы и практики нацизма, фашизма и коммунизма в своих программах, запрещено. 

Запрещается также существование политических партий, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства или обеспечивает конфиденциальность структур или членства.

korrespondent.net

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