В Польше забастовки будут устраиваться каждый понедельник

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Об этом заявили представители Общенациональной женской забастовки. Активисты объявляют о новых протестах каждый понедельник. Они также планируют проведение всеобщей забастовки, так как протестующие недовольны проектом, который предложил президент Анджей Дуда.

Напомним, что многочисленные протестные акции начались в Польше после запрета Конституционного суда на аборты по причине тяжёлых и смертельных поражений плода. Прерывание беременности в этом случае больше не будет считаться законным. Решение было вынесено 22 октября. С тех пор вся страна находится во власти постоянных протестов и уличных беспорядков.

Оценив всю серьёзность ситуации глава государства Анджей Дуда предложил сделать аборт законным, если «пренатальные тесты или другие медицинские показания указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится с неизлечимым заболеванием, которое приведет к его неизбежной смерти, независимо от используемых терапевтических мер» (фрагмент поправки, внесённой в Сейм президентом). В президентском проекте предполагается, что прерывание беременности будет невозможно, если у ребенка появятся другие пороки развития.

Протестующие категорически не согласны с такими поправками и настаивают на том, что решение Конституционного суда должно быть отменено полностью. В противном случае акции протеста продолжаться во всех польских городах.