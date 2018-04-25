В Польше зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

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Министерство здравоохранения Польши сообщило о 809 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд по приросту заболеваний COVID-19 в стране, передает Польское радио.

В целом, по состоянию на 7 августа, в Польше подтверждены свыше 50 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 1787 летальных исходов и более 36 тыс. выздоровевших.

Тем временем количество заражений коронавируса в мире превысило 19 млн. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 скончались почти 715 тыс. пациентов.

По подсчетам информагентства Reuters, от COVID-19 ежедневно умирают около 5900 человек. Таким образом в среднем коронавирус убивает каждые 15 секунд.