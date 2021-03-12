В Польше заявили о «черном» сценарии пандемии

«Реализуется черный сценарий относительно темпов развития пандемии. За сутки подтвердили 21 тысячу случаев – за неделю количество случаев возросло на 7 тысяч, а в динамике на более 30%… У нас устойчивая тенденция к росту ежедневных заболеваний», – сказал министр здравоохранения Адам Недзельский.

Он не исключил, что если эпидемическая ситуация не улучшится, то ужесточенные ограничения распространятся на всю Польшу до Пасхи.

Недзельский отметил, что быстро растет нагрузка на систему здравоохранения. По его словам, сейчас в больницах находятся 18 686 пациентов с COVID-19. При этом 1 929 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Этот вид коронавируса выявили в Медицинском университете в Белостоке на северо-востоке страны.