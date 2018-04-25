В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы

Фото ecolines.llt

Автобус компании Ecolines, следовавший из Германии, в котором находились и десять граждан Литвы, не пропустили через контрольный пункт Слубице, что на польско-германской границе, сообщил портал lrt.lt. Сложившуюся ситуацию в воскресенье утром обсуждают представители властей Литвы и Польши.

Жительница Литвы, бывшая в этом автобусе, рассказала, что автобус прибыл на границу за несколько минут до полуночи, однако ему отказали в пропуске, поскольку закончились процедуры проверки. С полуночи Польша официально закрыла границы для иностранцев.

«Мы видели и другие автомобили с литовскими номерами, однако всех отправили обратно. Мы приехали вовремя, это зафиксировано камерами, поэтому и не уехали никуда», – сказала пассажир.

Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что о ситуации известно, и Польшу предупредили об инциденте.