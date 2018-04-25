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TOP,Новости,Общество

В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы

Фото ecolines.llt

Автобус компании Ecolines, следовавший из Германии, в котором находились и десять граждан Литвы, не пропустили через контрольный пункт Слубице, что на польско-германской границе, сообщил портал lrt.lt. Сложившуюся ситуацию в воскресенье утром обсуждают представители властей Литвы и Польши. 

Жительница Литвы, бывшая в этом автобусе, рассказала, что автобус прибыл на границу за несколько минут до полуночи, однако ему отказали в пропуске, поскольку закончились процедуры проверки. С полуночи Польша официально закрыла границы для иностранцев. 

«Мы видели и другие автомобили с литовскими номерами, однако всех отправили обратно. Мы приехали вовремя, это зафиксировано камерами, поэтому и не уехали никуда», – сказала пассажир.

Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что о ситуации известно, и Польшу предупредили об инциденте. 

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«МИД знает о ситуации, в связи с этим Польше направлена нота. По нашим данным, в полдень по этому поводу собирается Комиссия по экстремальным ситуациям», – сказала BNS представитель министра иностранных дел по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Он также подтвердил, что в воскресенье эту ситуацию обсуждают премьеры Литвы и Польши, МИД двух стран, представители министерств транспорта. 

Польша закрыла границы иностранцам в ночь с субботы на воскресенье, однако литовский премьер заявлял журналистам, что получал заверения в том, что для граждан Литвы будут созданы условия для возвращения через польскую территорию в течение более длительного срока. 

«Если говорить о соседней с нами Польше, то после продолжительных дискуссий мы получили предварительное подтверждение, правда, что гуманитарный коридор для сухопутного транспорта на 72 часа будет предоставлен», – сказал журналистам в субботу вечером С. Сквернялис. 

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