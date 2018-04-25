В Польшу прибудут солдаты из 18 стран-членов НАТО для участия в учениях

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Маневры Defender Europe 2020 — крупнейшие за 25 лет европейские учения с участием американских подразделений, сообщает Польское радио.

Президент Анджей Дуда заявил после брифинга перед началом военных учений Defender Europe 2020, что их цель — проверить возможность переброски американских войск в Польшу в случае вооруженного конфликта. Вечером в пятницу, 28 февраля, на территорию Польши въедут две первые колонны солдат и техники из США.

Анджей Дуда подчеркнул, что в это время в Польше будут проходить учения «Анаконда».

«Следующие несколько месяцев будут насыщенными, если мы говорим о вопросах, связанных с военными учениями, обороноспособностью. На территории Польши будут дислоцироваться солдаты из 18 стран Североатлантического альянса. Прежде всего, это будут солдаты армии США. В учениях Defender Europe примут участие 37 тысяч солдат, 4 тысячи из которых – это поляки. В учениях «Анаконда» примут участие 10 тысяч польских солдат», — сказал глава государства.