В Польшу в 2022-2026 гг. будут поставлены 250 американских танков Abrams

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии посла США в Польше Марка Бжезинского на военном полигоне Весола в Варшаве 5 апреля подписал контракт на поставку в Польшу 250 американских танков Abrams.

Подписание контракта завершает принятое Министерством национальной обороны РП в июле прошлого года решение о закупке танков Abrams в США. Первые 28 танков будут переданы Войску Польскому в 2022 году, а завершить поставки планируется в 2026 году. Общая сумма сделки составляет более 4,7 миллиарда долларов.

Танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии. Мариуш Блащак отметил:

«Секретарь обороны США Остин подчеркнул, что в Польшу будут поставлены танки Abrams в самой современной версии, которой еще нет у других союзников США. Т.е. спустя два года, как эти танки поступили в армию США, ими вооружается Войско Польское».

Министр национальной обороны Польши добавил, что поставки вооружения в Польшу из США важны в контексте «того, что происходит за восточной границей Польши. Укрепление Войска Польского — это задача, которую польские власти последовательно выполняют для сдерживания агрессора».