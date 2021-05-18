В полуфинале «Евровидения» выступят представители Литвы The Roop

Во вторник в первом полуфинале конкурса «Евровидения» выступят представители Литвы – группа The Roop с песней Discoteque.

В воскресенье состоялось открытие конкурса, а в понедельник – две генеральные репетиции полуфинала.

«Мы все хорошо сделали, даже камеры хорошо все сделали, свою работу выполнили осветители и прочие. Мы очень рады, что удалось хорошо выступить на репетиции, поэтому ждем наших дальнейших выступлений», – сказал журналистам лидер группы Вайдотас Валюкявичюс.

По его словам, за второй генеральной репетицией следит жюри стран-участниц, которое дает половину голосов. Вторую половину дадут зрители во вторник.

«Поэтому этот вечер так важен», – сказал в понедельник В. Валюкявичюс.

В первом полуфинале представители Литвы выступят первыми. Второй полуфинал состоится в четверг.

Финал песенного конкурса состоится в субботу, в него попадут представили десяти стран из каждого полуфинала.

В этом году победа прогнозируется Италии.

65-ой песенный конкурс «Евровидения» проходит в Роттердаме. В этом году фестиваль организован с соблюдением строгих правил, установленных голландским правительством.

Группа The Roop была избрана представлять Литву и в прошлом году, но по причине пандемии конкурс был отозван.

Песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года. Литва в нем дебютировала в 1994 году.