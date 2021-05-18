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В полуфинале «Евровидения» выступят представители Литвы The Roop

Nuotrauka THE ROOP/ facebook.com

Во вторник в первом полуфинале конкурса «Евровидения» выступят представители Литвы – группа The Roop с песней Discoteque.

Nuotrauka THE ROOP/ facebook.com

В воскресенье состоялось открытие конкурса, а в понедельник – две генеральные репетиции полуфинала. 

«Мы все хорошо сделали, даже камеры хорошо все сделали, свою работу выполнили осветители и прочие. Мы очень рады, что удалось хорошо выступить на репетиции, поэтому ждем наших дальнейших выступлений», – сказал журналистам лидер группы Вайдотас Валюкявичюс.

Nuotrauka THE ROOP/ facebook.com

По его словам, за второй генеральной репетицией следит жюри стран-участниц, которое дает половину голосов. Вторую половину дадут зрители во вторник. 

«Поэтому этот вечер так важен», – сказал в понедельник В. Валюкявичюс. 

В первом полуфинале представители Литвы выступят первыми. Второй полуфинал состоится в четверг. 

Финал песенного конкурса состоится в субботу, в него попадут представили десяти стран из каждого полуфинала. 

В этом году победа прогнозируется Италии. 

65-ой песенный конкурс «Евровидения» проходит в Роттердаме. В этом году фестиваль организован с соблюдением строгих правил, установленных голландским правительством. 

Группа The Roop была избрана представлять Литву и в прошлом году, но по причине пандемии конкурс был отозван. 

Песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с  1956 года. Литва в нем дебютировала в 1994 году. 

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