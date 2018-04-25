В помощь иностранцам, ищущим работу в ФРГ

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В связи с возросшим количеством иностранцев, обращающихся за трудоустройством в немецкие организации и частные фирмы, в Германии решили создать специальную службу, оказывающую поддержку ищущим работу негражданам страны.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в Бонне начала работу Центральная сервисная служба. На церемонии открытия этой структуры приняли участие министры образования и труда.

Служба поможет иностранным гражданам, подающим заявки на трудоустройство в стране, правильно собрать пакет документов, представит юридические консультации, подскажет, где у кого больше шансов на успех.

Интересно, что сюда можно обратиться еще до получения въездной визы в ФРГ.