В понедельник созывается Госсовет по обороне Литвы по вопросу передачи Украине гаубиц и ЗРК

О ПВО стали больше беспокоиться после того, как в Польше, недалеко от границы с Украиной, во вторник вечером упавшей ракетой были убиты двое местных жителей. В этой связи повышен уровень боеготовности частей ПВО литовской армии.

Вашингтон и Варшава считают, что ракету запустили украинские силы, защищаясь от атак Кремля, но Запад отмечает, что окончательная ответственность за инцидент по-прежнему лежит на Москве.

Литовский президент ранее заявлял, что вопрос о передаче Украине гаубиц PzH 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS должен будет решить Государственный совет по обороне. Это вопрос рассматривается по просьбе Украины.

Критики утверждают, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенный оборонный потенциал Литвы.

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