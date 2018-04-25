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В Португалии пройдет марш за ликвидацию насилия в отношении женщин

Photo by dualdflipflop on Foter.com / CC BY

Сегодня в Португалии Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается различными мероприятиями, в том числе маршем в Лиссабоне, который проводят организации гражданского общества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на правоохранительные органы, в этом году в Португалии в результате бытового насилия было убито 33 человека, в том числе 25 женщин, один ребенок и семь мужчин. За последние 15 лет более 500 женщин стали жертвами супружеского насилия.

Сегодня в Лиссабоне пройдет марш за ликвидацию насилия в отношении женщин. В нем примут участие партийные лидеры и члены правительства, в том числе заместитель госсекретаря премьер-министра Мариана Виейра да Силва и государственный секретарь по делам гражданства и равенства Роза Монтейро.

Сегодня в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, Президент Республики Марселу Ребелу ди Соза посетит госпиталь Espaço Julia в Лиссабоне, где проходят лечение жертвы домашнего насилия.

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