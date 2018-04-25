В Португалии с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

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Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на португальские СМИ, сегодня вступает в силу закон, который предусматривает крупные штрафы за брошенные на улице окурки.

Наказывать также планируют владельцев увеселительных заведений за оставленные окурки вокруг мест для курения. Размер штрафов составляет от 25 до 250 евро. Это меньше, чем инициаторы проекта предлагали ранее.

Напомним, что депутат португальского парламента от экологической партии «Люди-животные-природа» Андре Сильва предлагал ввести для нарушителей штраф от 500 до 9 тысяч евро.

Новый закон обязывает местные власти информировать жителей о влиянии подобных отходов на окружающую среду. Кроме того, все рестораны и развлекательные заведения должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации табачных отходов, а также наводить чистоту в радиусе пяти метров вокруг своих помещений.

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